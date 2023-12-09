В Николаевской ОВА сообщили, что враг ударил ориентировочно в 22:12 6 декабря. Тогда местные жители слышали взрывы в городе.

Смотрите также Украина договорилась с партнерами о мощной ПВО для Юга: Зеленский рассказал подробности

Что известно об атаке на Николаевщину

Ночью, 8 декабря, около 22:12 город Николаев понес ракетный удар. Попадание произошло по открытой территории в окрестностях города,

– заявил глава Николаевской ОВА.

Виталий Ким заверил, что местные жители не пострадали.

Кроме того, он рассказал, что российские захватчики атаковали и Николаевскую область. В частности, ударили по Николаевскому району:

ориентировочно в 12:49 8 декабря вражеские артиллерийские обстрелы были по селе Солончаки Куцурубской общины;

в 18:10 8 декабря и ориентировочно в 06:43 9 декабря Россия нанесла артиллерийские обстрелы по городу Очаков Очаковской общины.

По предварительной информации, без разрушений и пострадавших,

– заверил Виталий Ким.

Мэр Николаева Александр Сенкевич еще вечером 8 декабря подтвердил взрывы в городе. Детали по состоянию на утро 9 декабря он не сообщал.

Смотрите также На Западе считают, что Россия начала "зимнюю кампанию ударов" по Украине, – Sky News

Россия атаковала ракетами