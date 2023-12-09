В Николаевской ОВА сообщили, что враг ударил ориентировочно в 22:12 6 декабря. Тогда местные жители слышали взрывы в городе.
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Что известно об атаке на Николаевщину
Ночью, 8 декабря, около 22:12 город Николаев понес ракетный удар. Попадание произошло по открытой территории в окрестностях города,
– заявил глава Николаевской ОВА.
Виталий Ким заверил, что местные жители не пострадали.
Кроме того, он рассказал, что российские захватчики атаковали и Николаевскую область. В частности, ударили по Николаевскому району:
- ориентировочно в 12:49 8 декабря вражеские артиллерийские обстрелы были по селе Солончаки Куцурубской общины;
- в 18:10 8 декабря и ориентировочно в 06:43 9 декабря Россия нанесла артиллерийские обстрелы по городу Очаков Очаковской общины.
По предварительной информации, без разрушений и пострадавших,
– заверил Виталий Ким.
Мэр Николаева Александр Сенкевич еще вечером 8 декабря подтвердил взрывы в городе. Детали по состоянию на утро 9 декабря он не сообщал.
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Россия атаковала ракетами
- Впервые почти за 80 дней Россия ударила по Украине ракетами из Ту-95. Атака произошла утром 8 декабря.
- Оккупанты направили крылатые ракеты Х-101/Х-555 на объекты инфраструктуры в Днепропетровской области, другие, долетев до Днепра, изменили направление движения в сторону Киева.
- По данным Воздушных сил ВСУ, враги привлекли 7 самолетов из района Саратовской области, которые предварительно выпустили 19 крылатых ракет воздушного базирования.
- Наши военные уничтожили 14 из 19 крылатых ракет Х-101/Х-555 в Днепропетровской и Киевской областях.