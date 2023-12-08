Около 22:00 в нескольких областях Украины раздалась воздушная тревога. Правда, ни Воздушные силы, ни мониторинговые каналы не сообщали об угрозе. Вскоре стало известно, что в Николаеве раздались взрывы.

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Что известно о взрывах

Итак, воздушная тревога в Николаевской области была в 21:51. Карта покраснела также на Херсонщине, Днепропетровщине, Запорожье и Кировоградщине.

О взрывах в Николаеве начали писать в 22:13, а через минуту появилось сообщение от мэра. Александр Сенкевич подтвердил, что в городе слышали звук взрыва.

Николаев. В городе был слышен звук взрыва. Выясняем,

– Александр Сенкевич.

Тем временем телеграм-каналы пишут о возможном "приходе". Заметим, что соответствующая информация требует подтверждения от местных властей.

Интересно, что уже в 22:23 во всех областях уже были отбои воздушной тревоги. 24 Канал будет следить за ситуацией и сообщит вам, если будет известно, что произошло в Николаеве и была ли действительно атака со стороны российских военных.

Вечером россияне атаковали Херсон

Россияне продолжают наносить коварные удары. Так, в 21:01 глава Херсонской МВА Роман Мрочко написал, что в прибрежных районах слышны звуки взрывов. Он добавил, что захватчики бьют по городу с временно оккупированного левого берега.

Тогда он призвал жителей держаться подальше от окон. Кроме того, напомнил о правиле двух стен.

А уже в 21:08 отметил, что в некоторых районах Херсона возникли перебои с электричеством в результате атаки.

В 21:22 актуализировал информацию глава ОВА Александр Прокудин. По его словам, враг попал в жилищный сектор. Известно, что травмы головы получила 46-летняя женщина. Роман Мрочко добавил, что раненая в Днепровском районе и что ей оказали медицинскую помощь.

Напоминаем о важности пребывания в укрытиях во время воздушной тревоги. Враг чрезвычайно коварен и может нанести удар в любой момент. Следовательно, лучшее, что вы можете сделать для себя и своих близких, – находиться в укрытии, пока не будет отбоя воздушной тревоги.