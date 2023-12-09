У Миколаївській ОВА повідомили, що ворог вдарив орієнтовно о 22:12 8 грудня. Тоді місцеві мешканці чули вибухи у місті.
Дивіться також Україна домовилася з партнерами про потужну ППО для Півдня: Зеленський розповів подробиці
Що відомо про атаку на Миколаївщину
Вночі, 8 грудня, близько 22:12 місто Миколаїв зазнало ракетного удару. Влучання відбулось по відкритій території на околицях міста,
– заявив очільник Миколаївської ОВА.
Віталій Кім запевнив, що місцеві мешканці не постраждали.
Окрім того, він розповів, що російські загарбники атакували й Миколаївську область. Зокрема, вдарили по Миколаївському району:
- орієнтовно о 12:49 8 грудня ворожі артилерійські обстріли були по селі Солончаки Куцурубської громади;
- о 18:10 8 грудня та орієнтовно о 06:43 9 грудня Росія завдала артилерійських обстрілів по місту Очаків Очаківської громади.
За попередньою інформацією, без руйнувань та постраждалих,
– запевнив Віталій Кім.
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич ще ввечері 8 грудня підтвердив вибухи в місті. Деталей станом на ранок 9 грудня він не повідомляв.
Дивіться також На Заході вважають, що Росія розпочала "зимову кампанію ударів" по Україні, – Sky News
Росія атакувала ракетами
- Вперше за майже 80 днів Росія вдарила по Україні ракетами із Ту-95. Атака відбулась вранці 8 грудня.
- Окупанти спрямували крилаті ракети Х-101/Х-555 на об'єкти інфраструктури у Дніпропетровській області, інші, долетівши до Дніпра, змінили напрямок руху в бік Києва.
- За даними Повітряних сил ЗСУ, вороги залучили 7 літаків із району Саратовської області, які, попередньо, випустили 19 крилатих ракет повітряного базування.
- Наші військові знищили 14 із 19 крилатих ракет Х-101/Х-555 на Дніпропетровщині та Київщині.