Соответствующую информацию сообщил советник главы министра внутренних дел Антон Геращенко. Накануне, 1 марта, оккупанты устроили о телебашнях в Киеве.

Важно Мэр Херсона срочно просит о "зеленом коридоре" для вывоза раненых и убитых

Оккупанты нанесли удар по телевышке в Лисичанске

Оккупанты нанесли удар по телевышке в Лисичанске,

– сообщил Геращенко.

Пока никакой дополнительной информации нет.



Оккупанты попали по телевышке в Лисичанске / Фото с телеграммы Антона Геращенко



Как может действовать движение сопротивления / Инфографика 24 канала