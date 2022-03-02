Соответствующую информацию сообщил советник главы министра внутренних дел Антон Геращенко. Накануне, 1 марта, оккупанты устроили о телебашнях в Киеве.

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Оккупанты нанесли удар по телевышке в Лисичанске

Оккупанты нанесли удар по телевышке в Лисичанске,
– сообщил Геращенко.

Пока никакой дополнительной информации нет.

Оккупанты попали по телевышке в Лисичанске / Фото с телеграммы Антона Геращенко


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