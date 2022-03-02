Відповідну інформацію повідомив радник глави міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Напередодні, 1 березня, окупанти вгатили про телевежі у Києві.

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Окупанти нанесли удару по телевежі в Лисичанську

Окупанти завдали удару по телевежі в Лисичанську,

– повідомив Геращенко.

Наразі ніякої додаткової інформації немає.



Окупанти влучили по телевежі в Лисичанську / Фото з телеграму Антона Геращенка



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