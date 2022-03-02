Відповідну інформацію повідомив радник глави міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Напередодні, 1 березня, окупанти вгатили про телевежі у Києві.
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Окупанти нанесли удару по телевежі в Лисичанську
Окупанти завдали удару по телевежі в Лисичанську,
– повідомив Геращенко.
Наразі ніякої додаткової інформації немає.
Окупанти влучили по телевежі в Лисичанську / Фото з телеграму Антона Геращенка
Як може діяти рух опору / Інфографіка 24 каналу
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