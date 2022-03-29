Шмыгаль отметил, что уже предприняли ряд мер, имеющих своей целью предотвратить проблемы с нефтью.
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В интервью Интерфаксу премьер-министр отметил, что проводится обеспечение ВСУ и стратегических отраслей. Он напомнил, что власти убрали акциз на горючее, снизили НДС и помогают аграриям во время посевной.
Шмыгаль добавил, что сейчас проводится переориентация на другие источники поставок.
Работаем с сетями и с точки зрения доставки горючего в страну, и с точки зрения его цены на АЗС. Ведем переговоры с мировыми компаниями и другими государствами по поводу поставок. Не скажу, что это просто переориентироваться с одних источников поставок на другие. Однако это путь, и мы двигаемся по нему,
– сказал Шмыгаль.
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