Шмигаль зазначив, що вже здійснили низку заходів, що мають на меті запобігти проблемам з нафтою.

Важливо Палала півтори доби: в Луцьку погасили пожежу на обстріляній нафтобазі

В інтерв'ю Інтерфаксу прем'єр-міністр зазначив, що проводиться забезпечення ЗСУ та стратегічних галузей. Він нагадав, що влада прибрала акциз на пальне, знизила ПДВ та допомагає аграріям під час посівної.

Денис Шмигаль додав, що зараз проводиться переорієнтація на інші джерела поставок.

Працюємо з мережами і з точки зору доставки пального в країну, і з точки зору його ціни на АЗС. Ведемо перемовини зі світовими компаніями та іншими державами щодо поставок. Не скажу, що це просто – переорієнтуватись з одних джерел поставок на інші. Проте це шлях, і ми рухаємося ним,

– сказав Шмигаль.

Нагадаємо! Останні кілька днів окупанти знищують ракетами нафтобази на заході країни. Під обстріли попали сховища нафти у Львові, Рівному та Луцьку.

Дивіться також: Пожежу у Львові, куди росіяни влучили ракетою, ліквідували лише на ранок