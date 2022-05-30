Оккупанты направляют к Змеиному десантный катер "Дюгонь" и "Рапторы", а в Крыму наращивают ПВО
30 мая 2022 , 18:50Читати новину українською
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Россияне пытаются укрепить свои позиции в Черном море. Похоже, что враг начал думать не столько о наступлении, сколько об удержании занятых рубежей.
Российские оккупанты продолжают активную деятельность в Черном море. Правда, теперь враг думает не о наступательных операциях – решисты боятся подходить к нашим берегам через полученное от партнеров оружие.
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