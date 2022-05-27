Об этом рассказали в Запорожской ОВА. Они подчеркнули, что Екатерина Уманец – гауляйтер Кирилловской общины – сепаратистка из Мелитополя.
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С 2014 года она скрывалась в Москве
Известно, что Екатерина Уманец с 2014 года скрывалась в России. Причем, в Украине против нее уже открывали уголовное дело за госпредательство. Сделали это правоохранители в 2017 году. Теперь же сепаратистка вернулась в Украину и стала очередной российской шестеркой на временно оккупированных территориях.
Заметим, что гайляйтер Кирилловской общины давно стала героиней базы "Миротворца" . Туда она попала после разгонки лжец о соль. Мол, в Украине люди так плохо живут, что за проезд в маршрутном такси им приходится рассчитываться солью.
Екатерина Уманец ранее попала в базу "Миротворца" / скриншот с сайта
К слову, в Мелитополь она вернулась в начале мая. Более того, Екатерина Уманец помогала организовывать "Бессмертный полк" 9 мая.
Какая сейчас ситуация в Мелитополе: коротко
- 18 мая появилось сообщение, что в Мелитополе удалось взорвать бронепоезд российских захватчиков. Случилось это в районе местного мясокомбината.
- Впоследствии Алексей Арестович подтвердил , что на железной дороге произошел взрыв. Но тогда он отметил, что взорвали рельсы у бронепоезда, а не сам подвижной состав. Поэтому, добавил он, кафиры "обошлись легким испугом".
- 23 мая хорошие новости из Мелитополя сообщил мэр Иван Федоров. Он отметил, что удалось провести успешную спецоперацию. Благодаря ей кафиров удалось лишить цепочки снабжения. Сделали это силами военных, спецслужб и партизан города.
- Тем временем российские захватчики потребовали от местных денег за выезд из Мелитополя. Тем, кто хочет бросить его, нужно заплатить до 5 тысяч гривен. Если же такой суммы на руках нет, то на блокпосте автомобиль заворачивают.
- А еще по городу начали таксовать кафиры. Они разъезжают по Мелитополю на автомобилях, маркированных буквой Z. Также российские захватчики занялись переименованием улицы Дмитрия Донцова . Ее теперь назвали в честь чекиста-убийцы Павла Судоплатова. Заметим, что он был советским разведчиком, убившим Евгения Коновальца 23 мая 1938 года.
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