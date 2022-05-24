Кроме этого, россияне не пропускают без взятки автомобили с гуманитарной помощью. Они за это требуют десятки тысяч гривен.
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Россияне не выпускают гражданских с оккупированных территорий без взятки
В Запорожской ОВА рассказали, что российские оккупанты пытаются заработать денег на мирных жителях Мелитополя. При этом они угрожают гражданским оружием.
У мелитопольцев, желающих покинуть город, российские военные требуют на блокпостах от 3 до 5 тысяч гривен. Те, кто не имеет таких денег, обречены остаться в заложниках у российских террористов, в условиях безработицы, дефицита и террора.
– говорится в сообщении.
В то же время, уже несколько дней нет возможности выезда в направлении областного центра не только из Мелитополя, но и Энергодара. На своем блокпосту в Васильевке враги по неизвестным причинам не пропускают любой автомобильный транспорт. Там образовалась очередь из более 400 автомобилей.
Кроме этого, со стороны Запорожья ждут проезда автомобили, в том числе с гуманитарной помощью для жителей временно оккупированных территорий области.
"Транспорт также не пропускают российские военные. По сообщениям в соцсетях, проехать можно только заплатив взятку, размер которой составляет от 20 000 до 40 000 гривен", – добавили в ОВА.
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Кратко о ситуации на Запорожье
- На временно захваченных территориях российские оккупанты продолжают проводить мероприятия административно-полицейского режима. В частности, на Запорожье и Херсонщине захватчики создали 19 так называемых "комендатур".
- В то же время, во время общения с жителями Водяного россияне не скрывают, что будут отступать. Однако оккупанты также угрожают во время этого уничтожить село.
- В свою очередь, местные жители Васильевки рассказали, что количество захватчиков в городе уже превысило число гражданских. Россияне, как всегда, грабят мирных украинцев. Оккупанты забирают из домов все, что им нравится.
- В Мелитополе же русские военные ради развлечения переехали легковушку, в салоне которой зажало женщину. К счастью, она выжила, но попала в больницу. А вот россияне традиционно отрицают свою причастность к этому событию.
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