В Запорожской ОВА также рассказали, что россияне продолжают пытаться организовать квазиреспублики на временно оккупированных территориях. Кроме этого, на Херсонщине и Запорожье сейчас действуют 19 "комендатур" захватчиков.

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Оккупанты угрожают уничтожить село на Запорожье

Жители села Водяное Васильевского района рассказали, что российские военные завезли бензин и "гумпомощь" – алкоголь украинского производства.

Оккупанты в общении с местными прибегают к угрозам уничтожить Водяное, когда будут отходить,

– рассказали в ОВА.

В то же время, захватчики даже не скрывают, что не планируют оставаться в Украине.

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Кратко о ситуации на Запорожье

В Запорожской ОВА рассказали о высокой концентрации российских оккупантов в Инженерном и к югу от Гуляйполя. По мнению аналитиков, это может указывать на то, что россияне готовятся к продолжению наступления на Гуляйполе.

Местные жители Васильевки рассказали, что в городе количество захватчиков уже превысило число гражданских. Несмотря на это, россияне продолжают грабить мирных украинцев. Оккупанты забирают из их домов все, что им нравится.

В свою очередь, в Мелитополе российские военные ради развлечения переехали легковое авто, в салоне которого зажало женщину. Пострадавшую сразу же отвезли в медучреждение. Россияне же, как всегда, свою причастность к инциденту отрицают.

Кроме того, оккупанты вывесили в Мелитополе баннеры к 220-летию создания Таврической губернии. Вероятно, они готовятся оправдываться за создание псевдореспублики на юге Украины.

Также в течение 20 мая оккупанты вывезли из области 10 машин по 30 тонн зерна. По информации украинского правительства, захватчики уже украли зерна, по меньшей мере, более чем на 100 миллионов долларов.

Однако украинцы продолжают сопротивляться захватчикам даже на оккупированных территориях. В частности, храбрые запорожские партизаны вместе с бойцами ВСУ уничтожили несколько артиллерийских систем и вражеские станции. Именно с помощью них русские оккупанты глушили связь и проводили разведку.

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