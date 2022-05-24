В Запорожской ОВА также рассказали, что россияне продолжают пытаться организовать квазиреспублики на временно оккупированных территориях. Кроме этого, на Херсонщине и Запорожье сейчас действуют 19 "комендатур" захватчиков.
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Оккупанты угрожают уничтожить село на Запорожье
Жители села Водяное Васильевского района рассказали, что российские военные завезли бензин и "гумпомощь" – алкоголь украинского производства.
Оккупанты в общении с местными прибегают к угрозам уничтожить Водяное, когда будут отходить,
– рассказали в ОВА.
В то же время, захватчики даже не скрывают, что не планируют оставаться в Украине.
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Кратко о ситуации на Запорожье
- В Запорожской ОВА рассказали о высокой концентрации российских оккупантов в Инженерном и к югу от Гуляйполя. По мнению аналитиков, это может указывать на то, что россияне готовятся к продолжению наступления на Гуляйполе.
- Местные жители Васильевки рассказали, что в городе количество захватчиков уже превысило число гражданских. Несмотря на это, россияне продолжают грабить мирных украинцев. Оккупанты забирают из их домов все, что им нравится.
- В свою очередь, в Мелитополе российские военные ради развлечения переехали легковое авто, в салоне которого зажало женщину. Пострадавшую сразу же отвезли в медучреждение. Россияне же, как всегда, свою причастность к инциденту отрицают.
- Кроме того, оккупанты вывесили в Мелитополе баннеры к 220-летию создания Таврической губернии. Вероятно, они готовятся оправдываться за создание псевдореспублики на юге Украины.
- Также в течение 20 мая оккупанты вывезли из области 10 машин по 30 тонн зерна. По информации украинского правительства, захватчики уже украли зерна, по меньшей мере, более чем на 100 миллионов долларов.
- Однако украинцы продолжают сопротивляться захватчикам даже на оккупированных территориях. В частности, храбрые запорожские партизаны вместе с бойцами ВСУ уничтожили несколько артиллерийских систем и вражеские станции. Именно с помощью них русские оккупанты глушили связь и проводили разведку.
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