Об этом сообщили представители Запорожской областной военной администрации в своем ежедневном отчете. Именно с помощью таких станций российские кафиры глушили связь и проводили разведку. В ответ на слаженные действия украинских партизан захватчики усилили контроль над местными.

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К примеру, в Мелитополе уже начали проверять на блокпостах не только частные автомобили, но и транспорт.

Какая ситуация в Запорожье

В Запорожской ОВА уточнили, что вчера, 21 мая, враг активно производил воздушную разведку. Беспилотники летали над Ореховым, Гуляйполем, Любимовкой, Успеновкой, Приютным, Зеленым Гаем. Оккупанты также продолжают обустраивать свои позиции, чтобы в случае провала перейти в оборону. Местные фиксировали движение колонн военной техники.

Кроме того, за минувшие сутки россияне обстреляли несколько населенных пунктов в Запорожье: Ольговское, Затишье, Гуляйполе, Орехов, Новоданиловка и Каменское.

О пострадавших и разрушениях в Запорожской ОВА не сообщили. Единственное известно, что в Орехе вражеские снаряды "прилетели" по школе и зданию горисполкома. А за селом Веселянка спасатели изъяли и обезвредили гранату ПГ-7М современного производства.

Российские захватчики ужасно себя ведут на оккупированных территориях

В Михайловке они украли медикаменты из местной аптеки, после чего официально "помпезно" открыли "первую муниципальную аптеку".

В Мелитополе россияне постоянно нарушают правила дорожного движения и просто гоняют по дорогам. Недавно одни из таких "героев" переехали автомобиль, где находилась женщина. Она, к счастью, выжила и находится сейчас в больнице. Россияне, как ни странно, все отрицают.

Также захватчики пытаются найти предателей среди местного населения. Они предлагают по 10 тысяч рублей в обмен на персональные данные нужных им людей.

В Днепрорудном подобно Мелитополю и Васильевке кафиры начали выдавать по 10 тысяч рублей в обмен на персональные данные украинцев, – говорится в сообщении от Запорожской ОВА.

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