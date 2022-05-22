Про це повідомили представники Запорізької обласної військової адміністрації у своєму щоденному звіті. Саме за допомогою таких станцій російські окупанти глушили зв’язок та проводили розвідку. У відповідь на злагоджені дії українських партизанів загарбники посилили контроль над місцевими.

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До прикладу, в Мелітополі вже почали перевіряти на блокпостах не тільки приватні автомобілі, але й громадський транспорт.

Яка ситуація на Запоріжжі

В Запорізькій ОВА уточнили, що вчора, 21 травня, ворог активно здійснював повітряну розвідку. Безпілотники літали над Оріховим, Гуляйполем, Любимівкою, Успенівкою, Приютним, Зеленим Гаєм. Окупанти також продовжують облаштовувати власні позиції, щоб в разі провалу перейти в оборону. Місцеві фіксували рух колон військової техніки.

Окрім цього, за минулу добу росіяни обстріляли кілька населених пунктів на Запоріжжі: Ольгівське, Затишшя, Гуляйполе, Оріхів, Новоданилівка та Кам’янське.

Про постраждалих та руйнування в Запорізькій ОВА не повідомили. Єдине відомо, що в Оріхові ворожі снаряди "прилетіли" по школі та будинку міськвиконкому. А за селом Веселянка рятувальники вилучили та знешкодили гранату ПГ-7М сучасного виробництва.

Російські загарбники жахливо себе поводять на окупованих територіях

В Михайлівці вони покрали медикаменти з місцевої аптеки, після чого офіційно "помпезно" відкрили "першу муніципальну аптеку".

У Мелітополі росіяни постійно порушують правила дорожнього руху та просто "ганяють" по дорогах. Нещодавно одні з таких "героїв" переїхали автомобіль, де перебувала жінка. Вона, на щастя, вижила і перебуває зараз в лікарні. Росіяни, як не дивно, усе заперечують.

Також загарбники намагаються знайти зрадників серед місцевого населення. Вони пропонують по 10 тисяч рублів в обмін на персональні дані потрібних для них людей.

У Дніпрорудному подібно до Мелітополя і Василівки окупанти розпочали видавати по 10 тисяч рублів в обмін на персональні дані українців, – йдеться в дописі від Запорізької ОВА.

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