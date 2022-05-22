Зауважте, що на Півдні загарбники також блокують виїзд цивільних. Вони вимагають тисячу доларів, а потім стріляють услід автівкам мирних українців.

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Частина автівок цивільних дісталися до Запоріжжя

У районі Василівки росіяни довго блокували проїзд переселенців, які бажають покинути тимчасово окуповані території Запорізької області. 21 квітня там нарешті розпочався рух автомобілів.

За 3 доби очікування там зібралося близько тисячі автівок із різних населених пунктів Запорізької області. Наразі прорватися до Запоріжжя вдалося лише частині машин,

– розповіли у Запорізькій ОВА.

Водночас у Василівці окупаційна адміністрація затвердила курс валют на рівні 10 гривень за 25 рублів. Місцеві жителі розповіли, що у випадку відмови підприємців продавати товари за валюту країни-агресорки, з ними проводять "профілактичні бесіди".

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Ситуація на тимчасово окупованих територіях: коротко

Російські окупанти усіляко намагаються створити картинку "добровільної" співпраці з ними місцевого населення.

Зокрема, на Запоріжжі росіяни збирають персональні дані пенсіонерів. Вони обіцяють літнім українцям, що за добровільне надання їм дадуть 10 тисяч російських рублів. Таку "схему" ворог втілює в Мелітополі.

У Василівці ж загарбники діють навпаки. Вони пропонують фінансову допомогу, однак щоб її отримати необхідно надати усі свої персональні дані.

Також у Мелітополі окупаційна влада намагається поширювати свою ідеологію. У місті почали з'являтися банери до 220-річчя створення Таврійської губернії.

Водночас мешканці села Інженерне Пологівського району повідомили, що на території громади є численна кількість окупантів. Село перебуває на межі гуманітарної катастрофи.

Своєю чергою, на Донбасі місцеве населення чинить російським загарбникам активний спротив. Люди не лише саботують вказівки окупантів, а й відмовляються йти з ними на співпрацю.

Особливо це стосується мобілізаційного процесу – цивільні готові до арешту, однак відмовляються ставати "гарматним м'ясом" у війні проти України.

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