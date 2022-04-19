Оккупанты назначили новым "директором" школы в Энергодаре бывшего электрика

В Энергодаре российские оккупанты нашли "идеального" кандидата на пост "директора" в местной гимназии. Он – бывший электрик.

Вадим Каретников, которого оккупанты недавно поставили на место "директора" Энергодарской гимназии №2, раньше работал электриком на местной АЭС.

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"Гениальное" кадровое решение

Главная "добродетель" Вадима Каретникова – он очень любит "русский мир". На этом все: у мужчины вообще нет профильного образования, чтобы быть директором школы. И до этого никогда не работал в таких заведениях.

Вадим Каретников – большой поклонник "русского мира". Известно, что никакого отношения к педагогам он не имеет, как и не имеет профильного образования для такой должности. Ранее этот человек работал электриком на АЭС,

– пишут в Запорожской ОВА.

Напомним, российские оккупанты пытаются хозяйничать в Энергодаре. Там уже создали самопровозглашенные "органы власти", которые возглавил главный коллаборант Андрей Шевчик. Неудивительно, что раньше он был депутатом Энергодарского городского совета от ОПЗЖ. Сейчас захватчики пытаются сломить сопротивление населения.

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Вадим Каретников, якого окупанти нещодавно закинули на місце "директора" Енергодарської гімназії №2, раніше працював електриком на місцевій АЕС.

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"Геніальне" кадрове рішення

Голова "чеснота" Вадима Каретникова – він дуже любить "русскій мір". На цьому все: чоловік взагалі не має профільної освіти, щоб бути директором школи. І до того ніколи не працював в таких закладах.

Вадим Каретников – великий шанувальник "русского міра". Відомо, що жодного відношення до освітян він не має, як і не має профільної освіти для такої посади. Раніше ця особа працювала електриком на АЕС, – пишуть у Запорізькій ОВА.

Нагадаємо, російські окупанти намагаються хазяйнувати в Енергодарі. Там вже створили самопроголошені "органи влади", які очолив головний колаборант Андрій Шевчик. Не дивно, що раніше він був депутатом Енергодарської міської ради від ОПЗЖ. Зараз загарбники намагаються зламати опір населення.

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