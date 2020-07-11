Оккупанты не дают восстановить водопровод в районе Новотошковского на Луганщине. Несмотря на соглашения о прекращении огня на участке, 2 дня подряд пророссийские наемники открывают огонь в сторону ремонтников. Жители поселка уже 4 дня живут без воды.

Водогон прорывается уже очередной раз. Из-за этого с оккупантами долго договаривались, чтобы прекратили огонь для ремонта. Пришли к согласию чинить водопровод 8 июля, однако оккупанты обещание не выполнили, сообщает 24 канал.

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"Оккупанты все равно решили проигнорировать и открывали огонь из крупнокалиберного пулемета. Даже были случаи применения ствольной артиллерии и минометных расчетов. Мешали работникам делать свою работу и просто не давали доступа", – рассказал военнослужащий Вооруженных Сил Украины Максим.

Тогда ремонтников быстро эвакуировали с участка. На следующий день они попытались продолжить работу, но тщетно. Оккупанты начинали бить снова. Один из сотрудников водоканала получил ранение легкой степени.

Подняли свой квадрокоптер. Просмотрели позиции. И увидели, что там ведутся какие-то ремонтные работы,

– сказал военнослужащий.

Жители Новотошковского уже 4 сутки без воды. "Тяжело, но живем. Когда вода из крана бежит – это хорошо. А когда запас какой-то сделать, она быстро заканчивается" – рассказала жительница Новотошковского Любовь.

Подвоз воды в Новотошковское осложняют последствия лесного пожара на Луганщине. В поселок везти воду для технических проблем просто нечем.

С питьевой водой вопрос мы как-то решили, а вот "техническая" вода для удаления канализации... Ее непоставка несет за собой большие последствия, ведь может и забиться канализация из-за этого,

– отметил председатель Новотошковской военно-гражданской администрации Дмитрий Кондратьев.

Жители Новотошковского объяснили, что им нужна не только питьевая вода, ведь людям нужно и помыться, и постирать одежду. В военно-гражданской администрации заявили, если в течение месяца не удастся восстановить водоснабжение, канализационные системы, тоже выйдут из строя.

Важно. Вооруженные формирования Российской Федерации за прошедшие сутки 17 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов погиб 1 военный Тарас Матвеев, еще 3 – получили ранения.