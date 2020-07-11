Окупанти не дають відновити водогін в районі Новотошківського на Луганщині. Попри угоди щодо припинення вогню на ділянці, 2 дні поспіль проросійські найманці відкривають вогонь у бік ремонтників. Мешканці селища вже 4 доби живуть без води.

Водогон проривається вже черговий раз. Через це з окупантами довго домовлялись, аби припинили вогонь для ремонту. Дійшли згоди лагодити водогін 8 липня, однак окупанти обіцянки не дотримались, повідомляє 24 канал.

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"Окупанти все одно вирішили проігнорувати і відкривали вогонь з крупнокаліберного кулемета. Навіть були випадки застосування ствольної артилерії та мінометних розрахунків. Заважали працівникам робити свою роботу і просто не давали доступу", – розповів військовослужбовець Збройних Сил України Максим.

Тоді ремонтників швидко евакуювали з ділянки. Наступного дня вони спробували продовжити роботу, але марно. Окупанти починали гатити знову. Один зі співробітників водоканалу отримав поранення легкого ступеню.

Підняли свій квадрокоптер. Продивилися позиції. І побачили, що там ведуться якісь ремонтні роботи,

– сказав військовослужбовець.

Мешканці Новотошківського вже 4 добу без води. "Важко, але живемо. Коли вода з крану біжить – це добре. А коли запас якийсь зробити, вона швидко закінчується", – жителька Новотошківського Любов.

Підвіз води до Новотошківського ускладнюють наслідки лісової пожежі на Луганщині. До селища везти воду для технічних проблем просто немає чим.

З питною водою ми питання якось вирішили, а от "технічну" воду для змиття каналізації має за собою великі наслідки, адже може й забитись каналізація через це,

– зазначив голова Новотошківської військово-цивільної адміністрації Дмитро Кондрат'єв.

Жителі Новотошківського пояснили, що їм потрібна не тільки питна вода, адже людям потрібно і помитись, і випрати одяг. У військово-цивільній адміністрації заявили, якщо впродовж місяця не вдасться відновити водопостачання, каналізаційні системи теж вийдуть з ладу.

Важливо. Збройні формування Російської Федерації упродовж минулої доби 17 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів загинув 1 військовий Тарас Матвіїв, ще 3 – отримали поранення.