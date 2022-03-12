Об этом в эфире 24 канала рассказал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко. По его словам, они пытаются сделать то же самое, что в свое время были проверены на оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей.

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Проверенный сценарий

Он подчеркнул, что сейчас у российских оккупантов один из главных вариантов развития событий – это создание подобных псевдореспублик на оккупированных территориях. В то же время, советник отметил, что согласие или отказ местных депутатов ни на что не повлияет, поскольку тогда захватчики придумают народных мэров, как это было в Донецке.

То есть логика их очень проста – оккупанты не хотят придумывать ничего нового. Они будут пытаться идти по проверенным путями, которые использовали в 2014 году,

– заявил Денисенко.

Украина будет бороться за свои территории

По словам советника, сейчас оккупанты нервно пытаются найти одного изменника, которому скажут стать руководителем псевдореспублики. Скорее всего, его ждет судьба Захарченко, но это уже другой вопрос.

Пока мы не выбьем оккупантов силой, они будут продолжать навязывать какие-то свои квазиреспублики. Их план прост – будут загонять росгвардию, силовиков и постараться устраивать свои порядки,

– добавил он.

В то же время, Денисенко подчеркнул, что нам не нужно на этом зацикливаться. Поскольку Украина не оставит эти территории ни в коем случае и будет воевать за них.

Обратите внимание! Российская пропаганда пытается распространить среди херсонцев фейк, что украинские власти "кинули" город. Однако Украина никогда не оставит в беде своих людей. Пока наша армия не может начинать бои в городе, ведь тогда будут жертвы среди гражданских. В СНБО отметили, что ценят усилия выходящих на митинги мирных жителей и призвали не поддаваться на провокации врага.