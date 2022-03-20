Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в эфире 24 канала.

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По его словам, оккупанты полностью изменили стратегию войны – они уже воюют с украинским народом, а не Вооруженными Силами Украины. Рашисты всячески избегают столкновения с нашими ВСУ.

"Они взяли за основу то, что "чем больше убьем гражданских и разгромим инфраструктуру, тем быстрее Украина подпишет капитуляцию на условиях Москвы". Это их главная цель со стороны РФ. То же самое будут делать и белорусские войска, если вторгнутся на нашу территорию ", – говорит Жданов.

Военный эксперт подчеркнул, что единственное место, где они пошли на штурм сегодня, это Мариуполь.

Но этот город держится уже 18 дней, и они не могут его взять. А теперь подумайте, что будет, если они решат зайти в более крупные города, например, Харьков, Чернигов, Сумы. Это для них будет просто братская могила,

– заявил Олег Жданов.

Он добавил, что рашисты уже окапываются на большинстве направлений, особенно вблизи Киева. Они будут пытаться удерживать эти позиции.

"И наша главная цель – это продолжить истощение войск противника до тех пор, когда они уже не смогут даже держать оборону. Тогда мы будем постепенно переходить к контрнаступлению", – добавил военный эксперт.

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До слова, у Генштабі ЗСУ кажуть, що на 25 день війни російські окупанти втратили наступальний потенціал. Їх просування далі наші воїни зупинили майже на всіх напрямках.

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