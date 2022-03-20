Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в ефірі 24 каналу.

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За його словами, окупанти повністю змінили стратегію війни – вони вже воюють з українським народом, а не Збройними Силами України. Рашисти всіляко уникають зіткнення з нашими ЗСУ.

"Вони взяли за основу те, що "чим більше вб'ємо цивільних та розтрощимо інфраструктуру, тим швидше Україна підпише капітуляцію на умовах Москви". Це їхня головна мета з боку РФ. Це саме будуть робити і білоруські війська, якщо вторгнуться на нашу територію", – каже Жданов.

Військовий експерт наголосив, що єдине місце, де вони пішли на штурм на сьогодні, це Маріуполь.

Але це місто тримається вже 18 днів, і вони не можуть його взяти. А тепер подумайте, що буде, якщо вони вирішать зайти в більші міста, наприклад Харків, Чернігів, Суми. Це для них буде просто братська могила,

– заявив Олег Жданов.

Він додав, що рашисти вже окопуються на більшості напрямках, особливо поблизу Києва. Вони будуть намагатися утримувати ці позиції.

"І наша головна мета – це продовжити виснаження військ противника до того часу, коли вони вже не зможуть навіть тримати оборону. Тоді ми будемо поступово переходити до контрнаступу", – додав військовий експерт.

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До слова, у Генштабі ЗСУ кажуть, що на 25 день війни російські окупанти втратили наступальний потенціал. Їх просування далі наші воїни зупинили майже на всіх напрямках.

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