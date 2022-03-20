Також у Генштабі наголошують, що противник несе втрати як особового складу, так і техніки. Крім того, в окупантів є й інші проблеми.

Противник продовжує нести втрати, має значні проблеми з комплектуванням підрозділів та частин особовим складом, логістикою,

– кажуть у Генштабі.

Там підкреслюють, що росіяни намагаються знайти додаткові сили в особовому складі у віддалених регіонах. Крім того, людей готують, що війна нібито буде затяжною. Окупанти навіть домовились з Лівією, що та надішле добровольців воювати в Україні.

У Генштабі запевняють, що активно борються з всіма можливими загрозами від російських агресорів. Ворога стримують.

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