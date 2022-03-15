Орки уже долго атакуют как областной центр Сумы, так и Сумщину в целом. От рук оккупантов очень сильно страдает Ахтырка – город находится на грани уничтожения.

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Оккупанты наступления не проводят

По данным Генштаба, российские войска на Сумах активных наступательных действий не проводят. Правда, в целях усиления террористических группировок проводят перегруппировку войск и закрепляется на захваченных рубежах.

В то же время, у них существуют проблемы с поставкой боеприпасов на огневые позиции.

На каких еще направлениях происходит перегруппировка вражеских войск

  • Ахтырка
  • Харьков
  • Изюм

Где сейчас орки ведут активные боевые действия

  • Сватово
  • Изюм
  • Грушеваха
  • Петровское
  • Гусаревка
  • Балаклея
  • Лиман
  • Малиновка
  • Кочеток
  • Безруки
  • Александровка
  • Большая Писаревка
  • Тарасовка
  • Олешня
  • Недригайлов
  • Ромны
  • Талалаувка

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