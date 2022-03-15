Орки уже долго атакуют как областной центр Сумы, так и Сумщину в целом. От рук оккупантов очень сильно страдает Ахтырка – город находится на грани уничтожения.

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Оккупанты наступления не проводят

По данным Генштаба, российские войска на Сумах активных наступательных действий не проводят. Правда, в целях усиления террористических группировок проводят перегруппировку войск и закрепляется на захваченных рубежах.

В то же время, у них существуют проблемы с поставкой боеприпасов на огневые позиции.

На каких еще направлениях происходит перегруппировка вражеских войск

Ахтырка

Харьков

Изюм

Где сейчас орки ведут активные боевые действия

Сватово

Изюм

Грушеваха

Петровское

Гусаревка

Балаклея

Лиман

Малиновка

Кочеток

Безруки

Александровка

Большая Писаревка

Тарасовка

Олешня

Недригайлов

Ромны

Талалаувка

Обратите внимание За Киев, Сумы, Чернигов и Харьков уже можно вообще не беспокоиться, – Арестович