Орки уже тривалий час атакують як обласний центр Суми, так і Сумщину загалом. Від рук окупантів дуже сильно страждає Охтирка – місто перебуває на межі знищення.

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Окупанти наступу не проводять

За даним Генштабу, російські війська біля Сум активних наступальних дій не проводять. Щоправда, з метою посилення терористичних угрупувань проводять перегрупування військ і закріплюється на захоплених рубежах.

Водночас у них існують проблеми із постачанням боєприпасів на вогневі позиції.

На яких ще напрямках відбувається перегрупування ворожих військ

Охтирка

Харків

Ізюм

Де зараз орки ведуть активні бойові дії

Сватове

Ізюм

Грушеваха

Петрівське

Гусарівка

Балаклія

Ліман

Малинівка

Кочеток

Безруки

Олександрівка

Велика Писарівка

Тарасівка

Олешня

Недригайлів

Ромни

Талалаївка

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