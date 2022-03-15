Орки уже тривалий час атакують як обласний центр Суми, так і Сумщину загалом. Від рук окупантів дуже сильно страждає Охтирка – місто перебуває на межі знищення.
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Окупанти наступу не проводять
За даним Генштабу, російські війська біля Сум активних наступальних дій не проводять. Щоправда, з метою посилення терористичних угрупувань проводять перегрупування військ і закріплюється на захоплених рубежах.
Водночас у них існують проблеми із постачанням боєприпасів на вогневі позиції.
На яких ще напрямках відбувається перегрупування ворожих військ
- Охтирка
- Харків
- Ізюм
Де зараз орки ведуть активні бойові дії
- Сватове
- Ізюм
- Грушеваха
- Петрівське
- Гусарівка
- Балаклія
- Ліман
- Малинівка
- Кочеток
- Безруки
- Олександрівка
- Велика Писарівка
- Тарасівка
- Олешня
- Недригайлів
- Ромни
- Талалаївка
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