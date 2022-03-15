Орки уже тривалий час атакують як обласний центр Суми, так і Сумщину загалом. Від рук окупантів дуже сильно страждає Охтирка – місто перебуває на межі знищення.

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Окупанти наступу не проводять

За даним Генштабу, російські війська біля Сум активних наступальних дій не проводять. Щоправда, з метою посилення терористичних угрупувань проводять перегрупування військ і закріплюється на захоплених рубежах.

Водночас у них існують проблеми із постачанням боєприпасів на вогневі позиції.

На яких ще напрямках відбувається перегрупування ворожих військ

  • Охтирка
  • Харків
  • Ізюм

Де зараз орки ведуть активні бойові дії

  • Сватове
  • Ізюм
  • Грушеваха
  • Петрівське
  • Гусарівка
  • Балаклія
  • Ліман
  • Малинівка
  • Кочеток
  • Безруки
  • Олександрівка
  • Велика Писарівка
  • Тарасівка
  • Олешня
  • Недригайлів
  • Ромни
  • Талалаївка

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