Как пояснил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью, россияне до сих пор не понимают как работает современный демократический мир.

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Москва думала, что украинцы такие же, как россияне

По словам Федорова, в Кремле не понимают, как мыслят и принимают решения свободные, нормальные люди.

Они сами верят в тот контент, который генерирует пропагандистская машина внутри России. У них там большой охват центрального телевидения и блокируются все независимые медиа, в частности в интернете. То есть, там тотальная цифровая и коммуникационная диктатура,

– сказал украинский министр.

Федоров отметил, что Украина – демократическая страна и сигнал у нас не является таким централизованным.

Украинцы понимают, кто враг

"Люди у нас максимально синхронизированы, понимают, кто является врагом и что происходит. Поэтому правдивый контент появляется и распространяется очень быстро. Оккупанты просто не понимают, как сегодня работает современная сфера коммуникаций. Вы же видите, какие они генерируют фейки", – добавил министр цифровой трансформации

Он подчеркнул, что все рассказы, которые пропагандисты показывают по телевидению, в частности, о биолабораториях, наркоманах и неонацистах, это просто безумие.

Добавим, что 14 марта оккупанты нанесли авиаудар Ровненской области и повредили местную телевизионную башню. Поэтому временно не работало теле- и радиовещание.