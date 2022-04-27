Як пояснив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю, росіяни досі до кінця не розуміють як працює сучасний демократичний світ.

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Москва думала, що українці такі ж, як росіяни

За словами Федорова, у Кремлі не розуміють, як мислять і ухвалюють рішення вільні, нормальні люди.

Вони самі вірять в той контент, який генерує пропагандистська машина всередині Росії. У них там має велике охоплення центральне телебачення і блокуються усі незалежні медіа, зокрема в інтернеті. Тобто там тотальна цифрова та комунікаційна диктатура,

– сказав український міністр.

Федорова зауважив, що Україна – демократична країна і сигнал у нас не є таким централізованим.

Українці розуміють, хто є ворогом

"Люди у нас максимально синхронізовані, розуміють, хто є ворогом і що відбувається. Тому правдивий контент з'являється та розповсюджується дуже швидко. Окупанти просто не розуміють як сьогодні працює сучасна сфера комунікацій. Ви ж бачите, які вони генерують фейки", – додав міністр цифрової трансформації.

Він наголосив, що всі розповіді, які пропагандисти показують по телебаченні, зокрема про біолабораторії, наркоманів та неонацистів, це – просто божевілля.

Додамо, що 14 березня окупанти завдали авіаудару на Рівненщині та пошкодили місцеву телевізійну вежу. Через це тимчасово не працювало теле- та радіомовлення.