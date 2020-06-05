В течение 4 июня боевики 14 раз обстреляли украинские позиции. Традиционно били из запрещенного Минскими договоренностями оружия. К счастью, обошлось без потерь среди воинов Объединенных сил.

Войска оккупанта обстреляли украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 миллиметров, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает в фейсбуке штаб ООС.

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Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на все вражеские провокации. К счастью, потерь среди украинских защитников нет.

Где и из какого оружия стреляли боевики

неподалеку от Красногоровки – из минометов калибра 120 миллиметра;

– из минометов калибра 120 миллиметра; вблизи Богдановки и дважды возле Чермалыка – из противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов;

и дважды возле – из противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов; возле Павлополя и два раза вблизи Каменки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

и два раза вблизи – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; в сторону Авдеевки – из стрелкового оружия;

– из стрелкового оружия; трижды неподалеку от Новолуганского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

– из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; дважды возле Орехова – из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

– из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Новгородского – из крупнокалиберных пулеметов.

С начала суток 5 июня российские вооруженные формирования обстреляли из стрелкового оружия опорные пункты неподалеку от Новоалександровки. Потерь нет. Ситуацию в районе проведения операции контролируют Объединенные силы.

Важно! Несмотря на режим прекращения огня, оккупанты ежедневно продолжают обстреливать наши позиции на Донбассе. С начала 2020 года погибли уже 53 героя – список по ссылке.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала