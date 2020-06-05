Оккупанты не прекращают обстрелы: где было горячее всего
В течение 4 июня боевики 14 раз обстреляли украинские позиции. Традиционно били из запрещенного Минскими договоренностями оружия. К счастью, обошлось без потерь среди воинов Объединенных сил.
Войска оккупанта обстреляли украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 миллиметров, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает в фейсбуке штаб ООС.
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Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на все вражеские провокации. К счастью, потерь среди украинских защитников нет.
Где и из какого оружия стреляли боевики
- неподалеку от Красногоровки – из минометов калибра 120 миллиметра;
- вблизи Богдановки и дважды возле Чермалыка – из противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов;
- возле Павлополя и два раза вблизи Каменки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- в сторону Авдеевки – из стрелкового оружия;
- трижды неподалеку от Новолуганского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- дважды возле Орехова – из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи Новгородского – из крупнокалиберных пулеметов.
С начала суток 5 июня российские вооруженные формирования обстреляли из стрелкового оружия опорные пункты неподалеку от Новоалександровки. Потерь нет. Ситуацию в районе проведения операции контролируют Объединенные силы.
Важно! Несмотря на режим прекращения огня, оккупанты ежедневно продолжают обстреливать наши позиции на Донбассе. С начала 2020 года погибли уже 53 героя – список по ссылке.
Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала