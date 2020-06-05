Протягом 4 червня бойовики 14 разів обстріляли українські позиції. Традиційно гатили зі забороненої мінськими домовленостями зброї. На щастя, обійшлося без втрат серед воїнів Об’єднаних сил.

Війська окупанта обстріляли українські позиції зі заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 міліметри, а також протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляє у фейсбуці штаб ООС.

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Підрозділи Об’єднаних сил своєчасно реагували на всі ворожі провокації. На щастя, втрат серед українських захисників немає.

Де та з якої зброї стріляли бойовики

неподалік Красногорівки – з мінометів калібру 120 міліметри;

– з мінометів калібру 120 міліметри; поблизу Богданівки та двічі біля Чермалика – з протитанкових ракетних комплексів та великокаліберних кулеметів;

та двічі біля – з протитанкових ракетних комплексів та великокаліберних кулеметів; біля Павлополя та два рази поблизу Кам’янки – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

та два рази поблизу – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; у сторону Авдіївки – зі стрілецької зброї;

– зі стрілецької зброї; тричі неподалік Новолуганського – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

– з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; двічі біля Оріхового – з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

– з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу Новгородського – з великокаліберних кулеметів.

Від початку доби 5 червня російські збройні формування обстріляли зі стрілецької зброї наші опорні пункти неподалік Новоолександрівки. Втрат немає. Ситуація в районі проведення операції контролюють Об’єднані сили.

Важливо! Попри режим припинення вогню, окупанти щодня продовжують обстрілювати наші позиції на Донбасі. Від початку 2020 року загинули вже 53 героїв – список за посиланням.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу