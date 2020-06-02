В Україні триває адаптивний карантин, тому послаблення обмежувальних заходів, пов’язаних з пандемією COVID-19, запроваджують майже у всіх регіонах. Відтак, закриті раніше на в’їзді та виїзд КПВВ на лінії розмежування готують до відкриття.

Вони мають запрацювати вже невдовзі. Про це стало відомо під час традиційної селекторної наради за головуванням Володимира Зеленського, інформує пресслужба Офісу Президента.

Зверніть увагу КПВВ на Донбасі переходять на літній графік роботи з 1 червня

Зокрема, про підготовку КПВВ до відкриття главі держави розповів головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак.

За його словами, перші контрольні пункти в’їзду/ виїзду на лінії розмежування в зоні проведення ООС відкриють після 10 червня.

Що відомо про роботу КПВВ під час пандемії:

З 22 березня Україна тимчасово зупинила пропуск через лінію розмежування осіб і транспортних засобів через пандемію коронавірусу.

У виняткових випадках, при наявності критично важливих життєвих обставин та відповідних підтверджувальних документів, людині можуть дозволити перетнути лінію розмежування. Мовиться про окреме рішення командувача Об’єднаних сил.

Однак це не завжди гарантувало успішний перетин лінії розмежування. Адже бойовики блокують такі спроби та розвертають людей у так звану "сіру зону".



Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу