По словам Арестовича, российские захватчики уже взорвали дамбу на ГЭС. Однако удача явно не на их стороне, а оккупированный Крым без воды.

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На захват Новокаховской ГЭС захватчики израсходовали огромные силы и ресурсы. Однако, кажется, зря.

По их сообщениям, они взорвали дамбу в Крым. Но взорвать ее можно трижды, чтобы пошла вода в Крым, нужно постараться. Как я знаю, вода не идет. Мы сделали так, что это не так просто восстановить даже после захвата,

– заявил Арестович.

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