За словами Арестовича, російські загарбники уже підірвали дамбу на ГЕС. Однак удача явно не на їхньому боці, а окупований Крим – без води.

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На захоплення Новокаховської ГЕС загарбники витратили величезні сили та ресурси. Однак, здається, даремно.

За їхніми повідомленнями, вони підірвали дамбу до Криму. Але підірвати її можна тричі, щоб пішла вода до Криму, треба постаратися. Як я знаю, вода не йде. Ми зробили так, що це не так просто відновити навіть після захоплення,

– заявив Арестович.

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