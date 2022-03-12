Оккупанты не встретили никакой поддержки в Украине, – Зеленский о захвате мэра Мелитополя

Группа российских захватчиков похитила мэра Мелитополя Ивана Федорова, потому что он отказался сотрудничать с оккупантами.

Очевидно, что это признак слабости захватчиков. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в новом ночном обращении, передает 24 канал.

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Они не встретили никакой поддержки на нашей земле. Хотя они на нее очень рассчитывали. Потому что годами врали сами себе, что якобы в Украине ждут Россию. Они не нашли коллаборантов, которые сдали бы оккупантам города и власть,

– заявил Зеленский.

Именно поэтому, по его мнению, агрессор перешел к новой стадии террора, когда пытаются физически ликвидировать представителей законной местной украинской власти.

"Это преступление против демократии"

"Для любого демократического государства в мире понятно: законно избранный мэр города – это истинный представитель народа. Обычно это не об идеологии, не о политике, это о жизни людей конкретной общины", – добавил глава государства.

Возможно, в России от этого уже отвыкли за годы автократической власти, предположил Зеленский.

И подчеркнул, что захват мэра Мелитополя – это преступление не только в отношении конкретного человека, общины или Украины. Это преступление против демократии как таковой, добавил Зеленский. И заверил, что об этом узнают 100% людей во всех демократических странах.

Ночное обращение Зеленского за 11 – 12 марта: смотрите видео