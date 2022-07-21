Лайфхак для мелитопольцев: мэр назвал, какие "взятки" оккупанты берут за пропуск через блокпост

Оккупанты в Мелитополе препятствуют выезду людей из города. За пропуск через блокпост требуют "взятки".

Захватчики намеренно образуют скопления гражданских, чтобы создать из них "живой щит" и помешать контрнаступлению ВСУ. Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона, передает 24 канал.

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Оккупанты почти не выпускают людей из Мелитополя

По предварительным подсчетам, около 60 тысяч человек до сих пор проживают в оккупации в Мелитополе. Точные цифры счесть сложно.

Мэр подчеркнул, что в городе – сложная гуманитарная ситуация. О безопасности вообще не говорится. Люди массово хотят уехать, но оккупанты почти никого не выпускают.

Сегодня возле Васильевки было более 700 автомобилей мирных жителей, которые хотели эвакуироваться. Однако россияне остановили их. По словам мэра, были дни, когда захватчики пропускали 4 автомобиля, были дни, когда 70.

Оккупанты берут "взятки"

За проезд без очереди через Васильевку оккупанты требуют "взятки". По словам Федорова, это стоит от 100 до 500 долларов.

Кроме того, захватчики тщательно обыскивают людей. Они воруют у них вещи и ценности.

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