Оккупанты нещадно обстреливают Харьков: какая там ситуация

Россияне атакуют Харьков непрерывно. По предварительным данным, за прошедшие сутки пострадали 4 человека.

В результате вражеских обстрелов произошло 16 пожаров. О ситуации за сутки 23 июня рассказали в Нацполиции и ГСЧС, сообщает 24 канал.

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Пострадали 4 человека

За сутки 23 июня спасатели совершили 29 оперативных выездов, из которых:

на ликвидацию пожаров – 18, среди них – вызванные обстрелами – 16,

на проведение аварийно-спасательных работ – 2;

для помощи коммунальным службам – 2;

для предоставления помощи сотрудникам полиции – 3.

Больше всего пожаров из-за обстрелов произошло в Чугуевском, Изюмском и Харьковском районах области. Загорелись частные дома, хозяйственные постройки, автомобили, административные здания и т.д.

Утром 23 июня загорелись сразу полсотни деревянных сараев, 4 гаража и автомобиль в Балаклее. К счастью, обошлось без пострадавших. Пожар удалось потушить.

Также вражеский снаряд попал в частный дом в Чугуеве. Как следствие, пострадали 4 человека.

Поселок Циркуны подвергся обстрелам около 20:00. Там произошло 3 пожара одновременно. Загорелись двухэтажные дома на общей площади 850 квадратных метров.

Вечером вражеский снаряд попал в частный двор в Дергачах. Горели гараж, летняя кухня, хозяйственная постройка и 2 автомобиля. Пожар удалось потушить ночью.

Пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток обезвредили 11 боеприпасов россиян.

В ночь на 24 июня российская ракета попала в один из спортивных объектов в Киевском районе Харькова. Произошел пожар. По предварительным данным, никто не пострадал.

Полиция задержала предателей, воров и мародера

За минувшие сутки в отделы полиции доставили 8 человек, которые могли быть причастны к сотрудничеству с российскими оккупантами.

Также правоохранители задержали в Харькове мародера, похитившего из офиса частной компании их имущество. Полицейские обнаружили и женщину, которая на рынке сорвала с шеи мужчины золотую цепочку. Еще одного мужчину поймали на краже в супермаркете. Продолжается проверка.

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