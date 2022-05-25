Как отмечают в утренней сводке Генштаба от 25 мая, кафиры уже используют Южный военный округ. С его состава начинают формировать резервные подразделения для войны против Украины.

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На этот шаг российские захватчики пошли потому, что они терпят немалые потери как среди личного состава, так и техники. А без подкрепления продолжать наступление и противостоять нашим военным кафиры просто не в состоянии.

Заметим, что кафиры ежедневно пополняют ряды "двухсотых". Мы уже не считаем трехсотых, а также тех, кто просто отказывается воевать против Украины после рассказов других военных.

Актуальные потери врага

По состоянию на утро 24 мая в Генштабе сообщили о 29 350 уничтоженных российских захватчиках . Как мы видим, они уверенно выполняют план по заполнению черных пакетов, приобретенных в России до начала войны.

Что же касается техники, то ее тоже немало превратили в металлолом. Если говорить на языке цифр, то это 1302 танка, 3194 боевых бронированных машин, 606 артиллерийских систем, 201 РСЗО, 93 единицы средств ПВО, 2213 единиц автомобильной техники, а также автоцистерн, 43 единицы специальной техники.

Нашим военным удалось также уничтожить 205 самолетов, 170 вертолетов, 480 БпЛА оперативно-тактического уровня, 112 крылатых ракет, а также 13 лодок.

На фронте ситуация остается без изменений. Оккупанты все свои силы перебросили на Донбасс, а также Юг. Правда, в некоторых направлениях они ведут активные наступательные действия, а в других – сооружение фортификационных сооружений.

Сложной сейчас ситуация на Северодонецком направлении . Там российские захватчики ведут активное наступление на город , а также гонят по нашим военным из артиллерии.

. Там российские захватчики ведут активное наступление на город , а также гонят по нашим военным из артиллерии. Неспокойно также на Лиманском направлении. Здесь тоже наблюдается активность со стороны врага. По Лиману кафиры готовят из артиллерии, а также авиации.

Здесь тоже наблюдается активность со стороны врага. По Лиману кафиры готовят из артиллерии, а также авиации. Атакуют позиции ВСУ, а также объекты гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Авдеевка, Пески, Марьинка, Орехов, а также Новоселки. Из штурмовой авиации готовят также по Авдеевке, Каменце и Новомихайловке.

На Бахмутском направлении враги терпят немалые потери. Так что после попыток атаковать в районах Камышевахи, Яковлевки и Троицкого им приходится отступать.

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