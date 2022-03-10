Об этом свидетельствует перехваченный СБУ разговор российского военного с товарищем с "большой земли". Его часть сейчас дислоцируется в Николаевском аэропорту и задействована в нападении на город.

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На вопрос: "У тебя там точно все хорошо?" у оккупанта один ответ – перечень потерь: "…там ставропольцев потрепало жестко. И разведбат, раз***рило".

А дальше поименно называет знакомых, которые уже не вернутся, и резюмирует, что полбатальона раз***рило вообще. И командир полка их погиб".

Потери врага, несмотря на все попытки их скрыть, огромны.

Слушайте перехваченный разговор врага:

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