Об этом свидетельствует перехваченный СБУ разговор российского военного с товарищем с "большой земли". Его часть сейчас дислоцируется в Николаевском аэропорту и задействована в нападении на город.
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На вопрос: "У тебя там точно все хорошо?" у оккупанта один ответ – перечень потерь: "…там ставропольцев потрепало жестко. И разведбат, раз***рило".
А дальше поименно называет знакомых, которые уже не вернутся, и резюмирует, что полбатальона раз***рило вообще. И командир полка их погиб".
Потери врага, несмотря на все попытки их скрыть, огромны.
Слушайте перехваченный разговор врага:
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