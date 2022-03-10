Про це свідчить перехоплена СБУ розмова російського військового з товаришем з "великої землі". Його частина зараз дислокується в Миколаївському аеропорту і задіяна в нападі на місто.

Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій

На запитання: "У тебя там точно все хорошо?" в окупанта одна відповідь – перелік втрат: "…там ставропольцев потрепало жестко. И разведбат, роз*рило".



А далі поіменно називає знайомих, які вже не повернуться, і резюмує, що пол 2 батальона роз*рило вообще. И командир полка их погиб".

Втрати ворога, попри всі спроби їх приховати, величезні.

Слухайте перехоплену розмову ворога:

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.

Дивіться також брифінг Кулеби після зустрічі з Лавровим 10 березня



