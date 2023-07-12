Украинская ПВО сработала отлично. Однако уничтожить удалось 11 "Шахедов".
Важно Во время атаки "Шахедами" на Киевскую область отработала ПВО: предварительно, все цели уничтожены
Детали ночной атаки Украины
В ночь на 12 июля российские оккупанты атаковали Украину с северо-восточного направления (Курск) ударными беспилотниками иранского производства Shahed-136/131.
Всего в ударе было задействовано 15 дронов-камикадзе. 11 из них уничтожены в зонах ответственности воздушных командований "Центр" и "Восток". К отбитию атаки привлечены зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных Сил и противовоздушная оборона других составляющих Сил обороны Украины.
Кстати, за текущие и минувшие сутки авиация Воздушных сил нанесла почти 30 групповых ударов по тылам, военной технике, позициям и скоплению живой силы врага.
Россия атаковала Украину "Шахедами" 12 июля: что известно
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак призывал внимательно относиться к тревоге и не снимать работу ПВО.
- В КГВА сообщили, что враг совершил очередную воздушную атаку на столицу. На этот раз, по предварительной информации, он снова использовал барражирующие боеприпасы типа Shahed.
- После более недельного перерыва противник второй день подряд запускает иранские БПЛА по Киеву. Воздушная тревога длилась более 2 часов.
- К счастью, все вражеские цели в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и уничтожены силами и средствами нашей ПВО. Информации о пострадавших или разрушении в данный момент не поступало.
- Кроме этого, более трех с половиной часов Черкасская область была на тревоге. Враг атаковал область "Шахедами". К сожалению, есть попадание в один из объектов нежилой инфраструктуры в Черкасском районе. В результате этого там возник пожар – теперь уже ликвидирован. Двое пострадавших с ожогами доставлены в больницу.