Украинская ПВО сработала отлично. Однако уничтожить удалось 11 "Шахедов".

Важно Во время атаки "Шахедами" на Киевскую область отработала ПВО: предварительно, все цели уничтожены

Детали ночной атаки Украины

В ночь на 12 июля российские оккупанты атаковали Украину с северо-восточного направления (Курск) ударными беспилотниками иранского производства Shahed-136/131.

Всего в ударе было задействовано 15 дронов-камикадзе. 11 из них уничтожены в зонах ответственности воздушных командований "Центр" и "Восток". К отбитию атаки привлечены зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных Сил и противовоздушная оборона других составляющих Сил обороны Украины.

Кстати, за текущие и минувшие сутки авиация Воздушных сил нанесла почти 30 групповых ударов по тылам, военной технике, позициям и скоплению живой силы врага.

Россия атаковала Украину "Шахедами" 12 июля: что известно

  • Глава Офиса Президента Андрей Ермак призывал внимательно относиться к тревоге и не снимать работу ПВО.
  • В КГВА сообщили, что враг совершил очередную воздушную атаку на столицу. На этот раз, по предварительной информации, он снова использовал барражирующие боеприпасы типа Shahed.
  • После более недельного перерыва противник второй день подряд запускает иранские БПЛА по Киеву. Воздушная тревога длилась более 2 часов.
  • К счастью, все вражеские цели в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и уничтожены силами и средствами нашей ПВО. Информации о пострадавших или разрушении в данный момент не поступало.
  • Кроме этого, более трех с половиной часов Черкасская область была на тревоге. Враг атаковал область "Шахедами". К сожалению, есть попадание в один из объектов нежилой инфраструктуры в Черкасском районе. В результате этого там возник пожар – теперь уже ликвидирован. Двое пострадавших с ожогами доставлены в больницу.