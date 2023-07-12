Украинская ПВО сработала отлично. Однако уничтожить удалось 11 "Шахедов".

Важно Во время атаки "Шахедами" на Киевскую область отработала ПВО: предварительно, все цели уничтожены

Детали ночной атаки Украины

В ночь на 12 июля российские оккупанты атаковали Украину с северо-восточного направления (Курск) ударными беспилотниками иранского производства Shahed-136/131.

Всего в ударе было задействовано 15 дронов-камикадзе. 11 из них уничтожены в зонах ответственности воздушных командований "Центр" и "Восток". К отбитию атаки привлечены зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных Сил и противовоздушная оборона других составляющих Сил обороны Украины.

Кстати, за текущие и минувшие сутки авиация Воздушных сил нанесла почти 30 групповых ударов по тылам, военной технике, позициям и скоплению живой силы врага.

Россия атаковала Украину "Шахедами" 12 июля: что известно

Глава Офиса Президента Андрей Ермак призывал внимательно относиться к тревоге и не снимать работу ПВО.

В КГВА сообщили, что враг совершил очередную воздушную атаку на столицу. На этот раз, по предварительной информации, он снова использовал барражирующие боеприпасы типа Shahed.

После более недельного перерыва противник второй день подряд запускает иранские БПЛА по Киеву. Воздушная тревога длилась более 2 часов.

К счастью, все вражеские цели в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и уничтожены силами и средствами нашей ПВО. Информации о пострадавших или разрушении в данный момент не поступало.

Кроме этого, более трех с половиной часов Черкасская область была на тревоге. Враг атаковал область "Шахедами". К сожалению, есть попадание в один из объектов нежилой инфраструктуры в Черкасском районе. В результате этого там возник пожар – теперь уже ликвидирован. Двое пострадавших с ожогами доставлены в больницу.

Обратите внимание! В ночь на 11 июля российские оккупанты атаковали Украину с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск) ударными беспилотниками иранского производства Shahed-136/131. Всего в ударе было задействовано 28 дронов-камикадзе. В результате успешной боевой работы в зоне ответственности воздушных командований "Юг" и "Центр" силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны, уничтожены 26 ударных БПЛА и один разведывательный беспилотник типа Zala.