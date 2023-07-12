В ночь на 12 июля воздушная тревога начала распространяться с Севера. Сначала ее объявили для жителей Сумской области, а затем сирены включили еще в нескольких регионах.

Читайте также По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета вражеской авиации

Россияне атакуют дронами-камикадзе

12 июля

01:25 Мониторинговый канал Monitor обратился к жителям Киева. Их попросили перейти к укрытиям, быть как можно дальше от окон и стекла.

01:22 Также воздушную тревогу объявили жителям Киева.

01:13 Сирены известили о возможной атаке дронами в Киевской области.

01:12 Объявили об угрозе с неба жителям Кировоградской области.

00:28 Сирены предупредили об угрозе с неба жителей Харьковской, Черниговской областей, а также Славутича Киевской области.

00:24 Карта воздушных тревог продолжила "краснеть". На этот раз – в Черкасскую.

11 июля

23:26 Воздушную тревогу объявили жителям Полтавской области.

23:22 Сначала сирены раздались в Сумской области.

Важно! Во время воздушной тревоги призываем вас находиться в укрытиях и не покидать их. Если вы не можете спуститься, то хоть не стойте у окон и точно не снимайте на камеру работу ПВО. Помните, что опасными могут быть как сами ракеты, так и их сбитые обломки. Не пренебрегайте своей безопасностью и безопасностью родных.