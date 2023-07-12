В ночь на 12 июля воздушная тревога начала распространяться с Севера. Сначала ее объявили для жителей Сумской области, а затем сирены включили еще в нескольких регионах.
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Важно! Во время воздушной тревоги призываем вас находиться в укрытиях и не покидать их. Если вы не можете спуститься, то хоть не стойте у окон и точно не снимайте на камеру работу ПВО. Помните, что опасными могут быть как сами ракеты, так и их сбитые обломки. Не пренебрегайте своей безопасностью и безопасностью родных.