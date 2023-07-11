Сначала воздушную тревогу объявили в Херсоне. Через несколько минут сирены раздались в Киеве и других городах.
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В Украине объявили масштабную воздушную тревогу
МиГ-31КНоситель сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которая представляет угрозу для всех регионов страны.
Уровень ракетной угрозы с Черного моря вырос
11 июля в ОК "Юг" сообщили, что россияне вывели в Черное море на боевое дежурство подводный ракетоноситель, снаряженный 4 ракетами типа "Калибр". Впоследствии после нескольких дней затишья активизировалась и вражеская авиация.
Волна воздушных тревог прокатилась по территории Украины. Будьте внимательны к сигналам оповещения, реагируйте оперативно и правильно. Уровень ракетной угрозы явно повышается,
– сказал полковник ОК "Юг" Владислав Назаров.
Ночью враг атаковал Украину дронами
- В ночь на 11 июля 2023 года российские оккупанты атаковали Украину с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск) дронами-камикадзе иранского производства "Shahed-136/131".
- Всего враг выпустил по стране 28 "Шахедов". Однако силы ПВО в зоне ответственности воздушных командований "Юг" и "Центр" сумели уничтожить 26 ударных БПЛА, а также один разведывательный беспилотник типа "Zala".
- 2 "Шахеда", к сожалению, прошмыгнули и попали в админздание припортового объекта в Одесской области.