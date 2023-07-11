Сначала воздушную тревогу объявили в Херсоне. Через несколько минут сирены раздались в Киеве и других городах.

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В Украине объявили масштабную воздушную тревогу

19:42 Во всех областях объявили отбой воздушной тревоги.

19:27 Возникла угроза обстрела Бериславского района Херсонской области. Людей призывали перейти в укрытие.

19:24 СМИ сообщили о взрывах в Константиновке Донецкой области.

19:18 В Очакове Николаевской области предупредили об угрозе артобстрела.

19:16 Тревогу объявили в Черновицкой, Киевской, Ровненской и Одесской областях.

19:14 Тревожные сирены включили в Николаевской, Запорожской, Харьковской, Донецкой, Черниговской, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

19:13 Тревогу объявили в Кировоградской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Хмельницкой и Львовской областях.

19:13 Воздушные силы зафиксировали взлет МиГ-31К ПКС России с аэродрома Саваслейка. Людей призывали не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

09:12 Сирены раздались в Киеве, а также в Днепропетровской и Винницкой областях.

19:04 Воздушную тревогу объявили в Херсоне.

МиГ-31К Носитель сверхзвуковой ракеты Х-47м2 " Кинжал ", которая представляет угрозу для всех регионов страны.

Уровень ракетной угрозы с Черного моря вырос

11 июля в ОК "Юг" сообщили , что россияне вывели в Черное море на боевое дежурство подводный ракетоноситель, снаряженный 4 ракетами типа "Калибр". Впоследствии после нескольких дней затишья активизировалась и вражеская авиация.

Волна воздушных тревог прокатилась по территории Украины. Будьте внимательны к сигналам оповещения, реагируйте оперативно и правильно. Уровень ракетной угрозы явно повышается,

– сказал полковник ОК "Юг" Владислав Назаров.

Ночью враг атаковал Украину дронами