В обед 11 июля россияне обстреляли жилые кварталы Херсона. О ккупанты попали в гуманитарный штаб и не менее 5 жилых домов

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Что известно о пострадавших

В местах обстрелов произошли пожары. Там работают спасатели и медики.

Предварительно, получили ранения два человека. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Важно! В 14:07 глава Херсонской ОВА Александр Прокудин призвал людей не выходить на улицу, поскольку обстрел города продолжается.

Отметим, что за несколько часов до этой террористической атаки Александр Прокудин предупредил о возможной атаке вокзала Херсона.

В ближайшие часы вероятны российские обстрелы железнодорожного вокзала. Не выходите на улицу без надобности,

– сообщил глава Херсонской ОВА.

В результате предыдущих обстрелов погибла женщина

За несколько часов до этого, около 10:50, российские захватчики ударили из "Градов" по Софиевке Станиславской общины – пострадали мирные люди. Предварительно погибла женщина, а еще один мужчина получил ранения. Данные о пострадавших еще уточняются.

При процессуальном руководстве Олешковской окружной прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, объединенного с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 УК Украины).

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют военные преступления, совершенные российскими войсками.

Какая ситуация в Херсонской области