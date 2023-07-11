В обід 11 липня росіяни обстріляли житлові квартали Херсона. Окупанти влучили в гуманітарний штаб та щонайменше 5 житлових будинків

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Що відомо про постраждалих

У місцях обстрілів сталися пожежі. Наразі там працюють рятувальники та медики.

Попередньо, зазнали поранень двоє людей. Один з них перебуває в тяжкому стані.

Важливо! О 14:07 очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін закликав людей не виходити на вулицю, оскільки обстріл міста продовжується.

Зазначимо, що за кілька годин до цієї терористичної атаки Олександр Прокудін попередив про можливу атаку вокзалу Херсона.

У найближчі години ймовірний російський обстріл залізничного вокзалу. Не виходьте на вулицю без потреби,

– повідомив голова Херсонської ОВА.

Внаслідок попереднього обстрілу загинула жінка

За кілька годин до цього, близько 10:50, російські загарбники вдарили з "Градів" по Софіївці Станіславської громади – постраждали мирні люди. Попередньо, загинула жінка й ще один чоловік зазнав поранення. Дані щодо постраждалих ще уточнюються.

За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина 2 статті 438 КК України).

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями наразі документують воєнні злочини, скоєнні російськими військами.

Яка ситуація у Херсонській області