В обід 11 липня росіяни обстріляли житлові квартали Херсона. Окупанти влучили в гуманітарний штаб та щонайменше 5 житлових будинків
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Що відомо про постраждалих
У місцях обстрілів сталися пожежі. Наразі там працюють рятувальники та медики.
Попередньо, зазнали поранень двоє людей. Один з них перебуває в тяжкому стані.
Зазначимо, що за кілька годин до цієї терористичної атаки Олександр Прокудін попередив про можливу атаку вокзалу Херсона.
У найближчі години ймовірний російський обстріл залізничного вокзалу. Не виходьте на вулицю без потреби,
– повідомив голова Херсонської ОВА.
Внаслідок попереднього обстрілу загинула жінка
За кілька годин до цього, близько 10:50, російські загарбники вдарили з "Градів" по Софіївці Станіславської громади – постраждали мирні люди. Попередньо, загинула жінка й ще один чоловік зазнав поранення. Дані щодо постраждалих ще уточнюються.
За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина 2 статті 438 КК України).
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями наразі документують воєнні злочини, скоєнні російськими військами.
Яка ситуація у Херсонській області
- За минулу добу росіяни здійснили по регіону 52 обстріли, випустивши 297 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", РПГ, та БпЛА. Окупанти цілили у житлові квартали населених пунктів.
- Зокрема 10 липня росіяни вдарили з артилерії по житловому будинку у селі Інженерне. Через ворожий обстріл руйнувань зазнав багатоквартирний будинок. Постраждали дві 79-річні жінки, які перебували у власних оселях.
- Натомість по місту Херсон за добу ворог випустив 21 снаряд.
- Загалом впродовж 10 липня через російську агресію зазнали поранень 3 мирних жителів області.