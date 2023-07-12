У ніч проти 12 липня повітряна тривога почала ширитися з Півночі. Спочатку її оголосили для мешканців Сумської області, а після цього сирени увімкнули ще у кількох регіонах.

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Росіяни атакують дронами-камікадзе

12 липня

01:25 Моніторинговий канал Monitor звернувся до мешканців Києва. Їх попрохали перейти до укриттів, бути якомога далі від вікон і скла.

01:22 Також повітряну тривогу оголосили для мешканців Києва.

01:13 Сирени сповістили про можливу атаку дронами на Київщині.

01:12 Оголосили про загрозу з неба для мешканців Кіровоградської області.

00:28 Сирени попередили про загрозу з неба мешканців Харківської, Чернігівської областей, а також Славутича на Київщині.

00:24 Карта повітряних тривог продовжила "червоніти". Цього разу – на Черкащину.

11 липня

23:26 Повітряну тривогу оголосили для мешканців Полтавської області.

23:22 Спочатку сирени залунали у Сумській області.

Важливо! Під час повітряної тривоги закликаємо вас перебувати в укриттях і не покидати їх. Якщо ж ви не можете спуститися, то бодай не стійте біля вікон і точно не знімайте на камеру роботу ППО. Пам'ятайте, що небезпечними можуть бути як самі ракети та дрони, так і їхні збиті уламки. Не нехтуйте власною безпекою та безпекою рідних.