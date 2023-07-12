У ніч проти 12 липня повітряна тривога почала ширитися з Півночі. Спочатку її оголосили для мешканців Сумської області, а після цього сирени увімкнули ще у кількох регіонах.
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Важливо! Під час повітряної тривоги закликаємо вас перебувати в укриттях і не покидати їх. Якщо ж ви не можете спуститися, то бодай не стійте біля вікон і точно не знімайте на камеру роботу ППО. Пам'ятайте, що небезпечними можуть бути як самі ракети та дрони, так і їхні збиті уламки. Не нехтуйте власною безпекою та безпекою рідних.