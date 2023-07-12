Українська ППО спрацювала на відмінно. Однак знищити вдалося 11 "Шахедів".

Важливо Під час атаки"Шахедами" на Київщину відпрацювала ППО: попередньо, усі цілі знищені

Деталі нічної атаки України

У ніч на 12 липня російські окупанти атакували Україну з північно-східного напрямку (Курськ) ударними безпілотниками іранського виробництва "Shahed-136/131".

Загалом в ударі було задіяно 15 дронів-камікадзе. 11 із них знищено в зонах відповідальності повітряних командувань "Центр" та "Схід". До відбиття атаки залучено зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та протиповітряну оборону інших складових Сил оборони України.

До речі, за поточну та минулу добу авіація Повітряних сил завдала майже 30 групових ударів по тилах, військовій техніці, позиціях та скупченню живої сили ворога.