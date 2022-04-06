Как отметил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, оккупанты пытаются деморализовать горожан. Поэтому они не прекращают наносить хаотические удары.

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Российские захватчики обстреливают жилые районы

Снова ночью наши населенные пункты и жилые районы Харькова обстреляли российские оккупанты. Снова пострадали районы ХТЗ, Северной Салтовки, Пятихаток, Малой Рогани, Дергачев,

– подчеркнул он.

Глава области добавил, что всего за ночь оккупанты по жилым кварталам города нанесли около 27 ударов с разных видов оружия. Делается все это для деморализации мирного населения. Также не прекращаются хаотические удары по гражданской инфраструктуре города.

Кроме того, Олег Синегубов обратился к жителям Харьковской области. Он попросил их не трогать снаряды, которые не разорвались. Как только увидите боеприпас – звоните по номеру 101.

Также глава ОВА призвал горожан не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Как только они прозвучали, нужно отправляться в укрытие. Это позволит спасти жизнь.

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