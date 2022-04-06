Як зазначив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, окупанти намагаються деморалізувати містян. Тож вони не припиняють завдавати хаотичних ударів.

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Російські загарбники обстрілюють житлові райони

Знову вночі наші населені пункти та житлові райони Харкова обстріляли російські окупанти. Знову постраждали райони ХТЗ, Північної Салтівки, П'ятихаток, Малої Рогані, Дергачів,

– наголосив він.

Очільник області додав, що загалом за ніч окупанти по житлових кварталах міста завдали близько 27 ударів з різних видів зброї. Робиться усе це для деморалізації мирного населення. Також не припиняються хаотичні удари по цивільній інфраструктурі міста.

Крім того, Олег Синєгубов звернувся до мешканців Харківщини. Він попросив їх не торкатися снарядів, які не розірвалися. Щойно побачите боєприпас – телефонуйте за номером 101.

Також глава ОВА закликав містян не ігнорувати сигналів повітряної тривоги. Щойно вони пролунали, необхідно вирушати в укриття. Це дозволить врятувати життя.

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