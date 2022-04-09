Оккупанты ночью обстреляли многоэтажку в Северодонецке: число жертв уточняется
9 апреля 2022 , 07:34Читати новину українською
Источник:Луганская ОВА
Вражеские войска били по многоэтажке в Северодонецке. Количество жертв сейчас уточняют.
Оккупанты обстреляли жилой дом в полночь на 9 апреля. Об этом рассказал Сергей Гайдай.
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В результате обстрелов вспыхнул пожар.
Обстреляли старые районы Северодонецка – пламенем занялся многоквартирный дом. Число жертв уточняется,
– сообщил глава Луганской области.
Захватчики продолжают штурмовать Рубежное и Попасную и одновременно наносят артиллерийские удары по жилым кварталам других городов.