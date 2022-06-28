В общем, ночь на Днепропетровщине была тревожной. Во вражеские обстрелы попали сразу две общины в области.

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В результате обстрелов никто не пострадал

Как отметил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, российские военные в очередной раз открывали огонь по Криворожскому району области. Оккупанты атаковали как Широковскую, так и Зеленодольскую общины. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Очень всех прошу не терять бдительности. Пожалуйста, переходите к безопасным местам, когда слышите сигнал тревоги. Обязательно. Враг коварен – целенаправленно стреляет и выпускает ракеты по обычным людям,

– подчеркнул он.

Дополнил вышесказанное глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. Он отметил, что в результате ночных обстрелов произошло не только без жертв, но и разрушений .

В то же время он добавил, что беспокойным было и утро. Враг атаковал приграничные территории Зеленодольска. По ним кафиры били из дальнобойного оружия. На этот раз тоже обошлось без пострадавших.

Что касается других районов Днепропетровщины, то, по словам Лукашука, все было тихо. Он также проинформировал, что на территории области вражеских военных нет.

Напоминаем, что риск ракетных ударов все еще очень высок. Итак, как только раздастся сигнал о воздушной тревоге, немедленно отправляйтесь к укрытию. Там нужно находиться, пока не будет отбоя. Этот простой механизм действий может спасти вам жизнь.

Что касается атак по гражданским объектам, то накануне враг продолжил демонстрировать цинизм. Оккупанты попали в торговый центр в Кременчуге . До ракетного удара на нем находились около 1000 человек.

От ракетного удара ТРЦ загорелся

О ракетном ударе по ТРЦ "Амстор" сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он заметил, что по городу враг выпустил сразу две ракеты. Одна из них попала в торговый центр, а вторая – в стадион.

В результате вражеского удара торговый центр загорелся. В нем возникло пламя, охватившее более 10 тысяч квадратных метров. Для ликвидации огня привлекли сотни пожарных, а также десятки единиц техники.

Как отметил Владимир Зеленский, перед самым ударом в торговом центре было очень людно . В то же время он добавил, что большинству удалось покинуть помещение. Но не всем, ведь в ТРЦ оставались как сотрудники, так и другие посетители.

По состоянию на утро 28 июня известно о 18 погибших в результате атаки . Жизнь одного из них оборвалась в больнице. Судьба еще 36 человек пока неизвестна. Все еще продолжаются спасательно-поисковые работы.

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