Загалом ніч на Дніпропетровщині була тривожною. Під ворожі обстріли потрапили відразу дві громади в області.

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Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав

Як зауважив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, російські військові вкотре відкривали вогонь по Криворізькому району області. Окупанти атакували як Широківську, так і Зеленодольську громади. За попередньою інформацією, минулось без постраждалих.

Дуже усіх прошу не втрачати пильності. Будь ласка, переходьте до безпечних місць, коли чуєте сигнал тривоги. Обов'язково. Ворог підступний – цілеспрямовано стріляє і випускає ракети по звичайних людях,

– підкреслив він.

Доповнив сказане вище глава Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Він зауважив, що внаслідок нічних обстрілів минулось не лише без жертв, а й руйнувань.

Водночас він додав, що неспокійним був також і ранок. Ворог атакував прикордонні території Зеленодольська. По них окупанти били з далекобійної зброї. Цього разу також минулось без постраждалих.

Що стосується інших районів Дніпропетровщини, то зі слів Лукашука, все було тихо. Він також вкотре проінформував, що на території області ворожих військових немає.

Нагадуємо, що ризик ракетних ударів усе ще надзвичайно високий. Тож щойно пролунає сигнал про повітряну тривогу, негайно вирушайте до укриття. Там потрібно перебувати доти, поки не буде відбою. Цей простий механізм дій може врятувати вам життя.

Що стосується атак по цивільних об'єктах, то напередодні ворог продовжив демонструвати цинізм. Окупанти влучили у торговий центр у Кременчуці. До ракетного удару у ньому перебували близько 1000 людей.

Від ракетного удару ТРЦ загорівся

Про ракетний удар по ТРЦ "Амстор" повідомив секретар РНБО Олексій Данілов. Він зауважив, що по місту ворог випустив відразу дві ракети. Одна з них влучила у торговий центр, а друга – у стадіон.

Внаслідок ворожого удару торговий центр загорівся. У ньому виникло полум'я, яке охопило понад 10 тисяч квадратних метрів. Тож для ліквідації вогню залучили сотні пожежників, а також десятки одиниць техніки.

Як зауважив Володимир Зеленський, перед самим ударом у торговому центрі було надзвичайно людно. Водночас він додав, що більшості вдалось покинути приміщення. Але не всім, адже у ТРЦ залишались як співробітники, так і інші відвідувачі.

Станом на ранок 28 червня відомо про 18 загиблих внаслідок атаки. Життя одного із них обірвалось у лікарні. Доля ще 36 людей наразі невідома. Усе ще тривають рятувально-пошукові роботи.

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