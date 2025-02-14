Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
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Что известно о работе ПВО ночью по "Шахедам"
В Воздушных силах рассказали, что в ночь на 14 февраля 2025 года (с 19:30 13 февраля) противник атаковал наше государство 133 ударными БПЛА типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений:
- Миллерово;
- Курск;
- Брянск;
- Шаталово;
- Приморско-Ахтарск.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 08:30 подтверждено сбивание 73 ударных БПЛА типа "Шахед" и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Запорожской, Николаевской и Одесской областях,
– написали военные.
Еще 58 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны, без негативных последствий.