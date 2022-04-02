Российские солдаты грабят все, что встречается на их пути. "Одна из лучших армий мира" сумела проявить себя только как преступники и негодяи, которые проявляют "геройство" только в терроризировании местного населения.

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Ограбление аптеки

В Херсонской области вражеские солдаты ограбили аптеку, не оставив в ней никаких лекарств. Жители Большой Балки видели, как оккупанты выносили целые мешки с препаратами, даже не скрывая своих действий.

Из-за кражи медикаментов местные жители остались без возможности приобрести необходимые лекарственные препараты.

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